بالفيديو.. جو بايدن يتعثر أثناء صعوده على السلالم في قمة مجموعة السبع باليابان

أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتعثر أثناء نزوله من سلم صغير خلال زيارته لليابان لحضور قمة مجموعة السبع .

وأظهر الفيديو بايدن وهو يضطرب في خطواته أثناء نزوله من سلم صغير في مزار إيتسوكوشيما بمدينة هيروشيما باليابان.

ولحسن الحظ، لم يسقط الرئيس من السلالم أو يصاب بشكل واضح، حيث استطاع أن يمسك نفسه قبل أن يلامس الأرض.

وعلى مدار فترة رئاسته، تم تصوير الرئيس بايدن عدة مرات وهو يتعثر أو يتلعثم.

في وقت سابق من هذا العام، سقط الرئيس أثناء صعوده السلالم المؤدية إلى طائرة القوات الجوية وان للمغادرة في رحلته المفاجئة إلى أوكرانيا وبولندا.