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السبت 20 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بالفيديو.. جو بايدن يتعثر أثناء صعوده على السلالم في قمة مجموعة السبع باليابان

بايدن
بايدن
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أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتعثر أثناء نزوله من سلم صغير خلال زيارته لليابان لحضور قمة مجموعة السبع .

وأظهر الفيديو بايدن وهو يضطرب في خطواته أثناء نزوله من سلم صغير في مزار إيتسوكوشيما بمدينة هيروشيما باليابان.

ولحسن الحظ، لم يسقط الرئيس من السلالم أو يصاب بشكل واضح، حيث استطاع أن يمسك نفسه قبل أن يلامس الأرض.

وعلى مدار فترة رئاسته، تم تصوير الرئيس  بايدن عدة مرات وهو يتعثر أو يتلعثم.

في وقت سابق من هذا العام، سقط الرئيس أثناء صعوده السلالم المؤدية إلى طائرة القوات الجوية وان  للمغادرة في رحلته المفاجئة إلى أوكرانيا وبولندا.

بايدن قمة مجموعة السبع اليابان