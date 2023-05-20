الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس.. والعظمى تصل إلى 41 درجة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن اليوم شهدت البلاد تكون للشبورة المائية، على الطرق الزراعية والسريعة، ولكن مع سطوع أشعة الشمس تلاشت الشبورة على الفور.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة، خلال فترات الليل، على السواحل الشمالية، بالإضافة إلى وجود نشاط نسبي للرياح على منطاق السواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء.

ولفتت إلى أن باقي المحافظات ستشهد اعتدالا في سرعة الرياح، مما يترتب عليه اعتدال حركة الأمواج والملاحة البحرية، ومن المتوقع أن تتاثر البلاد بارتفاع في درجات الحرارة، بداية من الغد.

واسترسلت: البلاد ستتاثر بكتل هوائية صحراوية، ستعمل على زيادة درجات الحرارة، لتصل العظمي في القاهرة الكبري إلى 33، والمناطق الجنوبية إلى 41 درجة مئوية.

ونوهت بأن درجات الحرارة الصغري ستبدأ في الارتفاع لتصل إلى 20 درجة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.