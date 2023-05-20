«كولر» يرد على تأهل الأهلي بالحظ: «هذا الأمر لا يعنيني ولا أفكر في الانتقام من صن داونز»

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي سعادته بالفوز على الترجي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أضعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني لزيادة النتيجة، ولكن في النهاية فزنا بشكل مريح وصعدنا إلى النهائي.

وبسؤاله عن النهائي المنتظر قال كولر: نحن لا نعرف من سيصل للنهائي، وأيا كان المنافس سنستعد له بالتحليل والتدريبات.

وأضاف أنا سعيد بمستوى الفريق حاليا فنحن نلعب كرة قدم جيدة، وهذا ما أظهره اللاعبون على مستوى السيطرة.

وأوضح كولر أن المباراة الأولى ستكون في القاهرة وبالتالي ستكون محور تركيزنا.

أما بشأن ما يقال عن تأهل الأهلي بالحظ قال كولر: هذه أمور لا تعنيني وإهدار لاعب لركلة جزاء ليس ما جعل الأهلي يصعد وهذا ليس ذنبي وكذلك نواقص الخصوم.

وأكمل مدرب الأهلي: بدأنا دور المجموعات بشكل غير جيد، ولكن يمكننا رؤية كيف تطور الفريق يوما تلو الآخر وازداد ثقة وهدوءا.

وواصل مارسيل كولر تصريحاته قائلا: تأهلنا إلى النهائي عن جدارة ولا يهمني نقص الخصم عناصر وهذه ظروف تحدث للجميع ونحن نعرف كيف نفوز في أي مكان وأي ظروف وهذا ما يثبت قوة الفريق.

وتابع: نستحق التأهل ولا أنظر لما يملكه المنافس، بل لفريقي ومدى تطوره".

وأخيرا عن فكرة الانتقام من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بعد أن فاز على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات قال كولر: لا أملك هذه المشاعر، ولكن إن كان هو المنافس في النهائي سنحاول الفوز عليه وتفادي ما حدث في المرة السابقة.

وينتظر الأهلي الفائز من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في النهائي.