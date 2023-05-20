مجلس النواب الأمريكي يعلن تعليق مفاوضات سقف الدين

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، أن الجمهوريين علقوا المفاوضات مع البيت الأبيض حول رفع سقف الدين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال للصحافيين في الكونجرس "يجب أن نتوقف"، مضيفا "لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة".

وأضاف مكارثي "كنت أعتقد حقا أننا وصلنا إلى موقف يمكن فيه تحقيق اختراق"، مستطردا بالقول "لا يمكننا إنفاق المزيد من المال السنة المقبلة".

وقبل ذلك، اعترف البيت الأبيض بوجود اختلافات فعلية مع المعارضة الجمهورية، مشيرا إلى أن المناقشات كانت صعبة.

وكشف كبير المفاوضين الجمهوريين، جاريت جريفز، عن تعطل المحادثات الجارية بشأن سقف الدين الأمريكي.

وأوضح جريفز أن المحادثات بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين توقفت مؤقتا اليوم.