تدريب المرشحين لرؤساء لجان النظام والمراقبة والمراقبين الأوائل لامتحانات الثانوية بالجيزة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بحضور خالد عبد الحكم نائب مدير عام الامتحانات والمشرف العام على امتحانات الثانوية العامة برعاية أشرف سلومة وكيل الوزارة مدير المديرية التدريب الشامل الذي شمل كافة المرشحين على مستوى إدارات الجيزة التعليمية كاملة للتعرف على الأساليب الحديثة فى نظام امتحانات الثانوية العامة وكيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة إقامة تدريب مكثف وشامل للسادة المرشحين كرؤساء لجان ومراقبين أوائل لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة ( 85 % اختيار من متعدد ) و ( 15% أسئلة مقال ) وذلك لوضع استراتيجية تنظيمية وأساليب إدارية وفنية إيجابية.

وقد أثنى المتدربين على المحاضرة لما فيها من معلومات قيمة تسهم في إنجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة.

وحضر التدريب على مستوى الجيزة عدد 289 متدربًا بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل.