للمرة السادسة على التوالي .. جاسمين عمرو الأولى في بطولة جنوب سيناء للكاراتيه

فازت البطلة جاسمين عمرو، لاعبة نادي شرم الشيخ الرياضي، بالمركز الأول (كاتا فردي) للعام السادس على التوالي، في بطولة منطقة جنوب سيناء الرسمية تحت ١٠، و ١١، و ١٢ سنة، التي تستضيفها الصالة المغطاة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، وعناية وإشراف مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه برئاسة محمود متولي.

وأعرب الكابتن عمرو عبدالحميد، المنسق الإعلامي الرياضي، والد البطلة جاسمين، لـ"البوابة نيوز" اليوم الجمعة، عن بالغ سعادته لفوز نجلته بالميدالية الذهبية للعام السادس على التوالي، معلقا: " الحمدلله والشكر لله على العهد محافظين وبفضل الله مكملين سادس مرة على التوالي البطلة جاسمين، مركز أول تحت ١١ سنة كاتا فردي في بطولة محافظة جنوب سيناء وتحتفظ بالصدارة رياضيا، كما بفضل الله تنهي عامها الخامس دراسيا بتقدير عام امتياز لتحصل على العلامة الكاملة رياضيا و علميا ولله الحمد من قبل ومن بعد".

وأهدى الكابتن عمرو عبدالحميد فوز نجلته إلى كل من: الأب الروحي والمؤمن الأول بالبطلة كابتن عبدالفتاح محمد، ونادى شرم الشيخ الرياضي بقيادة كابتن محمد الغندور مدير الإدارة، والدكتور هشام ربيع مدير النشاط الرياضي، وكابتن سباعي حمادة مسؤول النشاط الرياضي، وكابتن أحمد رمزي مسؤل النشاط الرياضي، وكابتن سيد عبدالواهب مدرب الكوميتيه

كما أهدى الفوز إلى مديرية الشباب والرياضة جنوب سيناء بقيادة محمد فتحي الداعم الأول لأبناء جنوب سيناء للكاراتيه، وموجها جزيل الشكر والتقدير إلى كل من: مجلس إدارة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه بقيادة المستشار محمود متولي رئيس المنطقة، وكابتن محمد سراج المدير التنفيذي، وكابتن محمد وحيد المدير الفني لمنتخب جنوب سيناء للكاراتيه، ومدربي منطقة جنوب سيناء للكاراتيه، متمنيا للجميع المزيد من النجاح والازدهار والتوفيق والتتويج لرفع كفاءة منظومة أسرة الكاراتيه بجنوب سيناء وليدة المجهود والتعب في وقت بسرعة الضوء بين قطاعات ومناطق الجمهوريه بجهد واضح وضوح الشمس .

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