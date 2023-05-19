أبرز بنود البيان الختامي للقمة العربية الـ32 في جدة.. إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على سيادة سوريا ودعوة لبنان لانتخاب رئيس للبلاد ودعم المحادثات في السودان

اختتمت، مساء اليوم الجمعة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثانية والثلاثين، التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و‏قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس القمة إنه تم اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من قبل القادة ورؤساء الوفود عليهما.

وترصد "البوابة نيوز" أبرز بنود البيان الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة:

تثمين جهود مصر لرعاية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية

الترحيب بجهود مصر والأردن بشأن فلسطين

ادانة الجرائم التي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي

الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها

دعوة لبنان لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن

التضامن مع السودان في الحفاظ على سيادته ورفض التدخل في شؤونه الداخلية

دعم المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة برعاية سعودية – أمريكية

الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد.

دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (‫5 ‏+ 5)

الالتزام بوحدة وسيادة اليمن، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية

دعم جهود الصومال في حربها ضد الإرهاب والإشادة بالجيش الوطني الصومالي.

التأكيد على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث

الترحيب بالاتفاق بين السعودية وإيران

المطالبة بوقف توغل القوات التركية في الأراضي العراقية

إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التي شنتها المنظمات الإرهابية

دعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، للتصديق عليها.