زيلينسكي في قمة جدة: لن نخضع لأي دولة أجنبية أو مستعمر

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لا تمتلك نفس القدرات الصاروخية التي تمتلكها روسيا كما لا تملك العديد من الطائرات المسيرة المقاتلة التي تمدها إيران لروسيا، فضلا عن ذلك، فإنها لا تملك الكثير من الأسلحة المدفعية.



وجاءت كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة، : «رغم كل ذلك، نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحقيقة بجانبها، ونحاول طرد الغزاة من أرضنا، ندافع عن أطفالنا، وبالتالي فإن محاربينا على طريق العدالة، وأنا فخور بأني أمثل مثل هؤلاء المحاربين والشعب الأوكراني».

وتابع: «لم نختر يوما الحرب ولم تذهب قوتنا إلى أراضي غير أراضينا الأوكرانية ولم ننفذ عمليات كي ننهب موارد غيرنا، ولن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية أو لأي مستعمر، نناضل وسوف نستمر في النضال، ومتأكد من أن الدول العربية ستفهمنا».