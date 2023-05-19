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الجمعة 19 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

‏اختتام أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة

أعمال القمة العربية
أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة
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اختتمت، مساء اليوم الجمعة، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثانية والثلاثين، التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
و‏قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس القمة إنه تم اعتماد القرارات الصادرة عن القمة وإعلان جدة في ضوء عدم وجود أي ملاحظات من قبل القادة ورؤساء الوفود عليهما.
‏وسيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ للإعلان عن مقررات القمة.

جامعة الدول العربية السعودية السيسي القمة العربية جدة