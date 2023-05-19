هاله صدقى بالزى التونسى: نفسى ترجع الملايه اللف.. بالصور

نشرت الفنانة هاله صدقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صوره لها بزى منطقة الحمامات بدولة تونس.

وعلقت على الصورة "صباح تونسى بالزى الخاص لمنطقة الحمامات بتونس الخضراء".

وتابعت: "نفسى جداً يرجع الزى المصرى تانى ، زى الفلاحه المصريه، وزي بحرى والملايه اللف".

ويشار إلى أن إدارة "مهرجان ياسمين الحمامات" بدولة تونس قد كرمت الفنانة هالة صدقى منذ أيام، وأهدت لها الشراع الذهبى "شعار المهرجان"، بحضور السيدة حياة قطاط وزيرة الشئون الثقافية.

ويذكر أن الفنانة هاله صدقى شاركت فى الموسم الرمضانى بمسلسل "جعفر العمدة" وقدمت من خلاله شخصية "صفصف" والتى حققت نجاحاً كبيراً وجماهيرية واسعه، المسلسل بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منه فضالى، زينه، عصام السقا، والإخراج محمد سامى.

IMG_20230519_135828