أحمد الطاهري يكشف أربع قضايا رئيسية على طاولة القمة العربية بجدة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إنه من المتوقع بحسب الصحافة السعودية بأن هناك أربع ملفات رئيسية يحكموا القمة العربية التي تنعقد في جدة، وتأتي القضية الفلسطينية على رأس تلك القضايا باعتبارها القضية المركزية، ثم مناقشة الوضع في السودان، وملف عودة سوريا للجامعة العربية، وأخيرًا التطورات الجارية في الدولة الليبية.

وأضاف «الطاهري»، خلال حواره على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الختامية من المتوقع أن تكون في تمام الساعة الخامسة عصرًا، والتي ستشهد قراءة إعلان جدة، وبعدها غداء عمل للقادة يعقبه المؤتمر الصحفي، كما تناول الطاهري، قراءات الصحف السعودية للقمة العربية، إذ أن صحيفة عكاظ تعاملت مع القمة العربية باعتبارها قمة استثنائية من حيث الزمان والمكان.

وأوضح الكاتب الصحفي والإعلامي، أن صحيفة اليوم السعودية اهتمت بالبعد الاقتصادي وألمحت أن القمة سيكون من ضمن مخرجاتها ما يخص التنمية في الدول العربية، فيما بالأمس قامت صحيفة الرياض وهي واحدة من أكبر الصحف السعودية بتنظيم ندوة على هامش القمة العربية وتحدثوا كثيرا عن الزخم والحضور وكان هناك أكثر من إشارة على الدور المحوري في العلاقات بين مصر والسعودية.

وتابع: «أما صحيفة المدينة فاهتمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأشارت في افتتاحياتها بأن الرئيس السيسي كان في طليعة الحضور، وطليعة القادة العرب المشاركين في القمة، أخيرا صحيفة الجزيرة اعتبرت أيضا أن هذه القمة هي قمة تحصين البيت العربي».