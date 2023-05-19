غداً.. 138 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهاده الإعدادية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن مديرية التربية والتعليم انهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غداً السبت وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

من جانبه أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن إجمالى الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 138 ألف طالب وطالبة موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة. لافتاً إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق .

وأكد أنه اطمأن على جميع اللجان وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قـامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية في تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة الي تأمين لجان سير الامتحانات علي مستوي المحافظة.

مشدداً على المتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية وعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة،ط للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.