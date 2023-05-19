روجوف: واشنطن تريد إبقاء الصراع مشتعلًا في مرحلة ما بعد أوكرانيا

أكد فلاديمير روجوف، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، أن الولايات المتحدة معنية باستمرار النزاع حتى ما لا نهاية في مرحلة ما بعد أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال روجوف إن واشنطن معنية في "الحفاظ على حالة النزاع في مرحلة ما بعد أوكرانيا، وبأي صيغة كانت لهذا النزاع، نارا من تحت رماد، أم نارا مشتعلة وهو الأفضل بالنسبة إليها، إلا أن نظام زيلينسكي لا يمتلك الموارد اللازمة لذلك".

وأشار إلى أن "المحللين الأمريكيين وضعوا عدة سيناريوهات لتطور الوضع في أوكرانيا، أحدها هجوم قوات كييف المضاد المحفوف بالمخاطر بالنسبة لهم، والذي احتمالات نجاحه تتضاءل كل يوم، والسيناريو الآخر هو ضخ أكبر كمية من السلاح في مرحلة ما بعد أوكرانيا لمفاقمة الوضع".