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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شابين لقيامهما بأداء حركات استعراضية بسياراتهما بالنزهة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شابين لقيامهم بأداء حركات استعراضية بسياراتهم بمنطقة النزهة.

تعود الواقعة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى صاحب الحساب المشار إليه بقيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باستهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط قائدى السيارات المُشار إليها (شخصين)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمنطقة النزهة حياة المواطنين للخطر القبض علي شابين حركات إستعراضية