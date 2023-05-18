القبض على شابين لقيامهما بأداء حركات استعراضية بسياراتهما بالنزهة

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شابين لقيامهم بأداء حركات استعراضية بسياراتهم بمنطقة النزهة.

تعود الواقعة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن شكوى صاحب الحساب المشار إليه بقيام بعض الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسياراتهم بالشارع محل سكنه بمنطقة النزهة بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باستهداف المنطقة محل الشكوى وتمكنت من ضبط قائدى السيارات المُشار إليها (شخصين)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.