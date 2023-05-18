رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده للعمل مع أوزبكستان لتعميق التعاون في جميع المجالات

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الخميس، استعداد بلاده للعمل مع أوزبكستان لتعميق التعاون في جميع المجالات وبناء مجتمع مستقبل مشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال محادثاته مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

ورحب "شي" بقدوم "ميرزيوييف" إلى الصين لحضور قمة الصين-آسيا الوسطى والقيام بزيارة دولة، وهنأه على الاستفتاء الناجح الأخير في أوزبكستان واعتماد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن ذلك أظهر تماما الثقة العميقة والدعم الصادق من قبل الشعب الأوزبكي لميرزيوييف.

وأعرب الرئيس الصيني عن ثقته في أنه تحت قيادة ميرزيوييف، سيتمتع الإصلاح والانفتاح في أوزبكستان بآفاق أوسع، وأن تنمية "أوزبكستان الجديدة" ستحقق نتائج أكبر، مشيرا إلى إعلانهما المشترك في سبتمبر المنصرم بشأن تنفيذ رؤية مجتمع مستقبل مشترك على المستوى الثنائي والتوصيف الجديد للعلاقات الثنائية.