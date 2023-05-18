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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأعلى للمسلمين في ألمانيا يشارك في ندوة حول "صورة الإسلام والمسلمين في الثقافات الأوروبية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 شارك المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في الندوة الدولية التي نظمها ماستر الحضارات وحوار الأديان بمدينة فاس بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد بن عبد الله، وذلك في إطار أنشطته التواصلية مع المؤسسات العلمية. حملت الندوة عنوان "صورة الإسلام والمسلمين في الثقافات الأوروبية - نحو إعادة تصحيح الصورة"، وشارك فيها ممثلًا عن المجلس  المصطفى أزرفان، والذي ألقى محاضرة تناول فيها تجربة المواطنة في ألمانيا من خلالها صورة الإسلام التي رافقت هذه التجربة وما كان لها من أثر على مسيرتها.
الجدير بالذكر أن الندوة عالجت في هذه الأيام الثلاثة موضوع صورة الإسلام والمسلمين في الثقافات الأوروبية من خلال محاور جمعت بين النظرية والتطبيق، وفي إطار عدد من المجالات مثل الإعلام والثقافة والأدب والفن والتواصل والتعايش. وقد قدمت في هذا الإطار ما يزيد عن أربعين محاضرة شارك فيها أساتذة من مختلف الدول الغربية، إضافة إلى أساتذة من الجامعات المغربية.

المجلس الأعلي للمسلمين ألمانيا ماستر الحضارات وحوار الأديان بمدينة فاس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد بن عبد الله الإسلام