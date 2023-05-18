مصطفي حجاج يطرح "بنت الناس" أولى أغنيات صيف 2023

طرح الفنان مصطفى حجاج، أغنيته الجديدة للجمهور "بنت الناس"، ليفتتح بها صيف 2023، والأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبد الهادي.

ويقوم منتج العمل حاليا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج، تمهيدا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023.

كان مصطفى حجاج، قد تألق في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي أقيمت بالرياض في المملكة العربية السعودية، وقدم مصطفى حجاج ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

يذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج هي أغنية بطليني، والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي من كلمات جمال الخولي وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أماديو، عود إسلام الأبتي، ناي: محمد عاطف، ميكس وماستر: هاني محروس، ومن إخراج إسلام هشام.



https://www.youtube.com/watch?v=YP9nGJ2_2RI