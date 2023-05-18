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الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. وسيم السيسي: الوهابية دخلت مصر من مدارس الأطفال

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الوهابية دخلت مصر من مدارس الأطفال، معلقا: ناظرة المدرسة تحجب العيال والبنت الصغيرة كانت تروح البيت وتقول لأمها أنتِ كافرة.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بعنوان قضايا الهوية الوطنية، ضمن فعاليات المحور المجتمعي بالحوارالوطني.

وطالب بضرورة تعليم الطلاب كيفية حب التاريخ المصري، لأن ذلك له دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية.

واكمل: المعرفة قوة وأولادنا لازم يحبوا مصر ويعلموا عنها التاريخ العظيم، لأن به اصل كل شيء

ولفت: «ديلي ميل» قدمت الشكر والعرفان في شهر يوليو للعام الماضي، إلى أستاذ مخ وأعصاب، استطاع إنقاذ 20% من إصابات الرأس عن طريق ما يفعله القدماء المصريون.

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