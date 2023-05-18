وكيل تعليم الفيوم: تسليم صناديق أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

شهدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تسليم صناديق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية، من المطبعة السرية، فجر اليوم الخميس الموافق 18 مايو 2023م، فى الساعة الخامسة صباحًا بمحافظة الفيوم، بحضور وكيلة المديرية ريحاب عريق ومديري الإدارات التعليمية، ومسئولي أمن المديرية.

أكدت وكيل الوزارة على الالتزام بخطوط السير، والانضباط فى العمل، خلال تسليم مظاريف الأسئلة إلى اللجان الامتحانية على مستوى الإدارات التعليمية، في الوقت المحدد، إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، كما قام مسئولى المتابعة بتوزيع المتابعين على مراكز توزيع الاسئلة بالإدارات التعليمية.

كما تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة، امتحانات الصف الثالث الإعدادي، من داخل غرفة العمليات الرئيسية، بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية على مستوى المحافظة ، لمتابعة انتظام وانضباط العملية الإمتحانية بجميع اللجان على مستوى المحافظة.

كما أكدت دكتورة أمانى قرني، على لجنة إستلام وتسليم أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان بالتوقيع علي فتح محاضر تسليم الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل في العمل، والالتزام بالتواصل المباشر، والفوري مع مديري الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أية مشكلات تواجه العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان.