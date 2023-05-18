رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يفتتح فرع أسوان

افتتح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المقر الرسمي لفرع الهيئة بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي بالمحافظة التي تخدم ما يقرب من مليون وستمائة الف منتفع بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، قام الدكتور أحمد طه والوفد المرافق له، الذي ضم دكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، دكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، ودكتور سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، بجولة تفقدية داخل الفرع، أعقب ذلك اجتماعا موسعا مع كافة العاملين استعرضت خلاله دكتورة رحاب علي ، مدير فرع الاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، أنشطة الفرع، وتفاصيل الخريطة الصحية بالمحافظة.

و خلال اجتماعه مع فريق العمل بالفرع، أكد دكتور أحمد طه، أهمية تعريف المنشآت الصحية بالمحافظة بمعايير الجودة الصادرة عن GAHAR وتقديم كافة أوجه الدعم الفني للمنشآت على اختلاف أنواعها من (وحدات ومراكز صحية – مستشفيات – مراكز أشعة – معامل تحاليل - مراكز علاج طبيعي – مراكز طبية متخصصة)، إلى جانب المتابعة الميدانية لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة بالهيئة.

وفي ذات السياق، استعرض دكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، خطة الفرع خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من انشاء الفرع هو أن تتمكن الهيئة من القيام بأدوارها داخل المحافظة لتسهيل الإجراءات على المنشآت الصحية دون التقيد بالمركزية وتحفيزها على التسجيل من خلال تلقي طلب التسجيل المنشآت وتوضيح أهمية وكيفية دخول منظومة التأمين الصحي الشامل ، إلى جانب تقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لرفع قدراتها على التقييم الذاتي ثم الرقابة على المنشآت المسجلة بالهيئة لضمان استمرار حصول المنتفعين على خدمة صحية ذات جودة عالمية.

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