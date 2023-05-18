محمود فوزي: القرآن الكريم لم يفسر كيف لا نقرب مال اليتيم ولكنه أمر اجتهادي للمشرعين ورجال الدين

استشهد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في جلسة لجنة الأسرة التي تناقش أمور الوصايا، بقول الله تعالي: "ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط".

وقال محمود فوزي، خلال كلمته: “القرآن الكريم لم يفسر كيف لا نقرب مال اليتيم، ولكن التفسير هو أمر اجتهادي للمشرعين ورجال الدين، عنوان جلستنا اليوم، هي للوصول تحديدا ما هي التي هي أحسن بالنسبة للطفل والأسرة”.

وتابع: نحن لا نبحث عن مصلحة الأم، ولكن نبحث عن مصلحة الطفل، دون الميل لطرف على حساب طرف، ولكن المصلحة الفضلى للطفل، نحن هنا لسنا من أجل الرجل أو المرأة ولكن هنا من أجل مصلحة الطفل؛ رجل المستقبل والأم في المستقبل.