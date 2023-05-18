239 سفينة بحمولة 4.1 مليون طن بموانِئ المنطقة الشمالية في أبريل 2023

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، قد شهدت استقبال 239 سفينة متنوعة خلال شهر أبريل الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4,155,195 طن كطاقة محققة، و339,209 حاوية مكافئة خلال الشهر.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل 51 سفينة حاويات بطاقة محققة 509,463 طن و45,087 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، و8 سفن صب سائل، و4 سفن تحولت ساحلي فضلاً عن استقبال 35 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته، كما استقبل ميناء شرق بورسعيد 110 سفينة حاويات و11 سفينة كلينكر وسفينتي أسمنت بطاقة محققة بلغت 3,620,032 طن و294,122 حاوية مكافئة.

وأضافت أنه شهد ميناء العريش البحري استقبال 5 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 25,700 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش حاليا في ظل اهتمام الدولة المصرية بتنمية سيناء على الأصعدة كافة.

وأكدت أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، لجذب الخطوط الملاحية العالمية، وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها، والتكامل بينها وبين المناطق الصناعية في دعم حركة التجارة العالمية في ظل جهود الدولة ومؤسساتها لزيادة الصادرات.