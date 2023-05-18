ضبط 9884 لتر مياه معبأة بأحد المخازن غير المرخصة بشرم الشيخ

قاد الدكتور أحمد حسانين وكيل مديرية الصحة والسكان ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، حملة بمدينة شرم الشيخ، أسفرت عن ضبط 523 قارورة مياه معبأة بلغت وزنها 9884 لتر تقريباً بمخزن أحد الشركات .

وجرى تحرير محضر ضبط لها حيث يحرى تخزين العبوات بمخزن غير مستوفي للاشتراطات الصحية وتحت أشعة الشمس المباشرة وقد اوصت اللجنة بغلق المخزن لوجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية ولعدم وجود ترخيص له ، وجرى تحرير محضر نقص اشتراطات صحية بموجب القرار رقم 96 لسنة 1967 وتحير محضر لعدم حمل شهادة صحية للمسئول عنه.

شارك في الحملة ، احمد فتحى و مدحت محمد مشرفي الأغذية بالمديرية واحمد اسماعيل مفتش أغذية شرم الشيخ وتحت إشراف مصطفى خليل القائم بأعمال مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية.

جاءت الحملة تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء وبناء على تكليف الدكتور عبد التواب عريضة ، وكيل وزارة الصحة وفى إطار استكمال حملات المرور واعمال التفتيش على اماكن تداول الأغذية والمشروبات بالمحافظة.

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