يونيو المقبل.. المنتخب الأول يقترب من مواجهة الكونغو وديا

فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع أكثر من منتخب أفريقى على رأسهم الكونغو وزامبيا، من أجل إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول مع أحدهما، بناء على طلب روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر.

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"البوابة سبورت" اليوم الخميس، ان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة فيتوريا يفضل مواجهة الكونغو.

ورفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، طلب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لتقام يوم 19 يونيو المقبل بدلا من يوم 14 أو 15 من نفس الشهر.

وحدد الاتحاد الغينى لكرة القدم، يوم 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراته مع مصر في ملعب سيحدد لاحقًا، في ظل عدم إقامة مباريات منتخب غينيا في العاصمة كوناكري، فيما طلب اتحاد الكرة المصري من نظيريه الغيني والأفريقي أن تقام المباراة يوم 20 يونيو، بسبب ضيق الوقت من موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا (11 يونيو) حال تأهل النادى الأهلي ممثل مصر.