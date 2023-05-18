بعد استبعاد الجابون.. جهاز المنتخب الأوليمبي يستعد لـ"الكاميرون"

فجر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مفاجأة من العيار الثقيل مساء أمس، بعدما قررت لجنة الانضباط التابعة له استبعاد منتخب الجابون من المشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة وتصعيد منتخب الكاميرون للمشاركة بدلًا منه في البطولة.



وكان مقرر أن يخوض منتخب الجابون منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة ضمن المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم كذلك منتخبات مصر ومالي والنيجر، وجاء استبعاد منتخب الجابون بسبب اكتشاف خطأ إداري في تسجيل العمر الحقيقي لأحد لاعبيه.



الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، كلف الجهاز الإداري للمنتخب بقيادة محمود حرب بالإسراع في تجهيز تسجيلات لمنتخب الكاميرون، والذي قرر الاتحاد الإفريقي كاف إشراكه في بطولة أمم إفريقيا بدلًا من منتخب الجابون.



ويرغب جهاز المنتخب الأولمبي في مشاهدة تسجيلات للمباريات التي خاضها منتخب الكاميرون خلال مرحلتي التصفيات، لمعرفة كل التفاصيل عن الفريق شأن المنتخبين الآخرين في المجموعة مالي والنيجر.



ويسعى الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي حاليًا لتوفير تسجيلات للمباراتين اللتين خاضهما المنتخب الكاميروني أمام منتخب أنجولا في المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات، إضافة إلى تسجيلات مباراتي المنتخب الكاميروني أمام الجابون في المرحلة الختامية من التصفيات.



وفضل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي أن يكون جاهزا لكل السيناريوهات المتعلقة بمسألة استبعاد منتخب الجابون ومشاركة الكاميرون بدلًا منه، علمًا بأن هذا القرار قابل للاستئناف ومن حق منتخب الجابون التظلم عليه، لكن جهاز المنتخب الأولمبي يرى أنه من الأفضل تحضير تسجيلات لمنتخب الكاميرون تحسبًا لرفض تظلم الجابون وتأكيد مشاركة الكاميرون في مجموعة الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا.



وتقام منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو المقبلين، وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة بشكل مباشر إلى الأولمبياد، فيما يتأهل المنتخب صاحب المركز الرابع لخوض مباراتي ملحق أمام أحد منتخبات آسيا.