انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.11 % ليصل إلى 16,826.2 نقطة.

كما انخفض مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.04 % ليصل إلى مستوى 2,973.69 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 4,496.75 نقطة.

وهبط أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.32 %، ليصل إلى مستوى 3,018.34 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.29 % ليصل إلى مستوى 19,976.06 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.19 %، وصولا الي 7,026.01 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.62%، وصولا الي مستوى 2,720.86 نقطة.