32 صورة تحكي قصة حياة جلال طه حرب ضحية «قطعة الجاتوه» بالقليوبية

تنشر «البوابة نيوز»، 32 صورة من الحساب الشخصي للشاب جلال طه حرب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، بعدما لقي مصرعه علي يد 4 أشخاص يحملون اسلحة بيضاء، أمام أسرته، حتى أردوه قتيلًا، بسبب الخلاف مع فتاه على قطعة جاتوه.

وكان أهالي قرية «قلما» بمحافظة القليوبية تجمهروا وسط ترديد هتافات «حق جلال لازم يرجع» مطالبين بسرعة القصاص العادل من القتلة.

وقام عدد من الأهالي، بإشعال النيران في منزل المتهم الأول وسط ارتباك للأوضاع بالقرية.

ودفعت وزارة الداخلية بعدد من قوات الأمن المركزي الي القرية لمنع اشتباك الأهالي مع بعضهم البعض وتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية بسبب الأحداث.

وقال شهود عياد من أهالي قرية قلما موقع حادث مقتل الشاب جلال طه حرب أن الفتاه عبثت ببعض قطع الجاتوه بمحل الحلويات الذي يعمل به وعندما نهرها هددته بأهلها وقامت بإخبارهم أنه تحرش بها.

وأضاف شهود العيان أن والد الفتاه كان في حالة هياج وقام بإحضار 4 آخرين يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بالاعتداء علي الشاب صاحب محل الحلويات وإهانته وتوجيه السباب له وطعنه في بطنه ورجليه عدة طعنات حتى أردوه قتيلًا غارقًا في دمه.

وأشار شهود عيان الي أن كافة أهالي القرية يشهدون للمجني عليه بحسن الخلق والشهامة ولا يصدقون ما قيل في حقه وقاموا بالشهادة بذلك في محضر الشرطة.

جدير بالذكر أن أهالي المجني عليه قامو بإشعال النيران منذ قليل في منزل أهالي القاتل انتقامًا لذويهم وانتقلت سيارات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

جلال طه حرب ضحية قطعة الجاتوه

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