ads
الخميس 18 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

32 صورة تحكي قصة حياة جلال طه حرب ضحية «قطعة الجاتوه» بالقليوبية

الشاب جلال طه حرب
الشاب جلال طه حرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر «البوابة نيوز»، 32 صورة من الحساب الشخصي للشاب جلال طه حرب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، بعدما لقي مصرعه علي يد 4 أشخاص يحملون اسلحة بيضاء، أمام أسرته، حتى أردوه قتيلًا، بسبب الخلاف مع فتاه على قطعة جاتوه.

وكان أهالي قرية «قلما» بمحافظة القليوبية تجمهروا وسط ترديد هتافات «حق جلال لازم يرجع» مطالبين بسرعة القصاص العادل من القتلة.
وقام عدد من الأهالي، بإشعال النيران في منزل المتهم الأول وسط ارتباك  للأوضاع بالقرية.
ودفعت وزارة الداخلية بعدد من قوات الأمن المركزي الي القرية لمنع اشتباك الأهالي مع بعضهم البعض وتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية بسبب الأحداث.
وقال شهود عياد من أهالي قرية قلما موقع حادث مقتل الشاب جلال طه حرب أن الفتاه عبثت ببعض قطع الجاتوه بمحل الحلويات الذي يعمل به وعندما نهرها هددته بأهلها وقامت بإخبارهم أنه تحرش بها.
وأضاف شهود العيان أن والد الفتاه كان في حالة هياج وقام بإحضار 4 آخرين يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بالاعتداء علي الشاب صاحب محل الحلويات وإهانته وتوجيه السباب له وطعنه في بطنه ورجليه عدة طعنات حتى أردوه قتيلًا غارقًا في دمه.
وأشار شهود عيان الي أن كافة أهالي القرية يشهدون للمجني عليه  بحسن الخلق والشهامة ولا يصدقون ما قيل في حقه وقاموا بالشهادة بذلك في محضر الشرطة.
جدير بالذكر أن أهالي المجني عليه قامو بإشعال النيران منذ قليل في منزل أهالي القاتل انتقامًا لذويهم وانتقلت سيارات الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث.

جلال طه حرب ضحية قطعة الجاتوه

90E932C7-45A3-4005-BA12-4E9E226A8E4E
90E932C7-45A3-4005-BA12-4E9E226A8E4E
F5E99834-2FE4-4A7C-9E40-73A2258B12F7
F5E99834-2FE4-4A7C-9E40-73A2258B12F7
44640605-6E97-41E1-B292-DF4C9AF9D7B7
44640605-6E97-41E1-B292-DF4C9AF9D7B7
2A53CBE1-0318-4F44-9B9F-17889114F59B
2A53CBE1-0318-4F44-9B9F-17889114F59B
F54F781E-8827-42EC-B741-867F225EB489
F54F781E-8827-42EC-B741-867F225EB489
DF7999F4-9820-4055-B8E6-9076147D079D
DF7999F4-9820-4055-B8E6-9076147D079D
AAF2BD21-9A47-43A3-B185-81B3616FD817
AAF2BD21-9A47-43A3-B185-81B3616FD817
A35A9DA4-4FF8-4392-B2CA-094A5E943A8B
A35A9DA4-4FF8-4392-B2CA-094A5E943A8B
5CB1F39D-AD0A-4838-8B57-877F4119A7D8
5CB1F39D-AD0A-4838-8B57-877F4119A7D8
0E7FAB38-BCDF-4B5C-BA5A-8A9EC5AB01CB
0E7FAB38-BCDF-4B5C-BA5A-8A9EC5AB01CB
AF872ADF-8C6F-457F-94BE-B491B6B0CA04
AF872ADF-8C6F-457F-94BE-B491B6B0CA04
65DAFEE0-AA7F-4D73-94F6-2292BB56C14D
65DAFEE0-AA7F-4D73-94F6-2292BB56C14D
9BD28C87-D822-44A0-B320-15407FC69F7A
9BD28C87-D822-44A0-B320-15407FC69F7A
CD4636F0-FA87-4E7D-A91C-B30365B83091
CD4636F0-FA87-4E7D-A91C-B30365B83091
C01B68AA-AC60-4D1D-B1FF-3B52303C6A5C
C01B68AA-AC60-4D1D-B1FF-3B52303C6A5C
F6E5BAC2-0CD1-4162-88B8-6CEAC1680E4F
F6E5BAC2-0CD1-4162-88B8-6CEAC1680E4F
5E90850C-5D35-4706-A8EA-253555DD0363
5E90850C-5D35-4706-A8EA-253555DD0363
BDE4C84E-6617-4971-B60D-1F919E65B0B3
BDE4C84E-6617-4971-B60D-1F919E65B0B3
10AC6474-6E13-454B-BB1A-187FF454CDAE
10AC6474-6E13-454B-BB1A-187FF454CDAE
2583EA9E-ED57-4EAB-BAF8-FA9E1218D8E4
2583EA9E-ED57-4EAB-BAF8-FA9E1218D8E4
CA7AEE3E-0135-49A1-8323-3DF583C557E6
CA7AEE3E-0135-49A1-8323-3DF583C557E6
F33E3EC9-6C5C-49DB-89EE-38577C24A106
F33E3EC9-6C5C-49DB-89EE-38577C24A106
8316F69F-7471-4D7B-9F9C-FBE978A4F0AB
8316F69F-7471-4D7B-9F9C-FBE978A4F0AB
BCC7594E-B692-40C9-890D-BE97F771F1FD
BCC7594E-B692-40C9-890D-BE97F771F1FD
7266C500-FB0B-4D43-A389-D8077C8DE71C
7266C500-FB0B-4D43-A389-D8077C8DE71C
E6896B9A-13D3-4B9E-AB42-F07D8F65D614
E6896B9A-13D3-4B9E-AB42-F07D8F65D614
D9B75EB2-3E17-42A3-B126-851CDB056840
D9B75EB2-3E17-42A3-B126-851CDB056840
50D079BC-068C-4093-99E4-B737D1CCA23D
50D079BC-068C-4093-99E4-B737D1CCA23D
96205B4B-BCA5-4941-9792-A4FE9CEBA2B7
96205B4B-BCA5-4941-9792-A4FE9CEBA2B7
29F6CD4E-7B5F-450E-BF36-CBA791ED34F6
29F6CD4E-7B5F-450E-BF36-CBA791ED34F6
3C019B95-5979-4D4A-9BB6-703C2C4B17C6
3C019B95-5979-4D4A-9BB6-703C2C4B17C6
9CD2D679-2203-4D14-B529-9C44A7145805
9CD2D679-2203-4D14-B529-9C44A7145805
قطعة جاتوه محافظة القليوبية جلال طه حرب إشعال النيران أهالي قلما