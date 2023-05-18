استعجال التحريات في مصرع شخصين في حادث مروري بحدائق أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات في مصرع شخصين في حادث مروري بمنطقة حدائق أكتوبر، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية لجثة كلا منهما، بعد ايداعهما المشرحة تمهيدا لدفنهما.

كان الرائد فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخصين جرى نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.