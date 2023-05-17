دراسة للأب وليم سيدهم اليسوعى تكذب أسطورة أرض الميعاد.. لاهوت التحرير الفلسطينى.. هنا شهادة الحق لأرضنا

الأربعاء 17/مايو/2023 - 09:09 م

وليم سيدهم الراهب والكاهن الثائر، الذى غادر دنيانا منذ أيام، لم يكتب لاهوتا عن فلسطين فحسب بل دعا تلاميذه من الثوار الذين تبعوه على حمل صليب الثورة الفلسطينية، ليصدر كتاب «لاهوت التحرير الفلسطينى» شهادة مروية بدماء الشهداء والجرحى، في مواجهة مع الاحتلال وعدوانه على قطاع غزة.

يقول الأب وليم: في البدء كان وعد الله لإبراهيم بأرض الميعاد، منذ نحو ثلاثة آلاف عام ومنذ عام ١٩١٧ وعد بلفور هرتزل بتكوين دولة لليهود المضطهدين في أوروبا، ولقد اتخذت هذه الأرض أسماء مختلفة منذ إبراهيم وحتى الآن فلسطين أم إسرائيل أم الأرض المقدسة أم أرض الموعد كلها مفردات ولطالما استخدمها في الكتب المقدسة في كل الديانات بلا استثناء غطاء مقدسا لتبرير أحط غرائز الإنسان من قتل وذبح وسفك الدماء؟!

تارة «الحرب المقدسة»، وتارة باسم «الجهاد» وأخرى باسم «الدفاع عن المقدسات» إلخ وأى مدقق في تاريخ منطقتنا وفى وضع أراضى فلسطين بكامل ترابها يرى أن ما حدث منذ وعد بلفور لم يكن له أى علاقة بالكتاب المقدس اللهم إلا غطاء مقدسا لتبرير الاعتداء على أراضى الغير والتمسح بنصوص العهد القديم التى تجاوزها سيدنا عيسى (المسيح) بصفته الوحيد الذى استطاع أن ينفذ وصية «يهوه» ويربط بين تنفيذ وصايا الله واكتساب أرض الميعاد.

ويعود الأب وليم في دراسته اللاهوتية إلى مفهوم الأرض في الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا ويؤكد أن مفهوم ملكية الأرض تعود لله، ويخلص الأب وليم إلى أن مفهوم «أرض الميعاد» في العهد القديم أصبحت مهيئة لعهد جديد يعيد لها معناها كمصدر للبركة والسلام لأن العهد القديم بين الله وبين شعب الله المختار قد فشل لأن هذا الشعب لم يكن أمينا على العهد الذى قطعه مع صاحب هذه الأرض وبالتالى انتهت مسيرة هذا الشعب إلى طريق مسدود وعليهم أن يجنوا ما اقترفت أيديهم، وأن يتساووا مع جميع الشعوب لأن العهد الجديد سيحل مجئ يهودى يعرف كيف يصون العهد مع الله وكيف سيصبح هو وأرض الميعاد بركة لجميع الأمم وهو يسوع المسيح الذى سيولد في بيت لحم ويعطى لأرض الميعاد مفهوما جديدا أمميا بعيدا عن العنصرية الصهيونية.

وينتقل الأب وليم من العهد القديم إلى العهد الجديد، ويتوقف على مفهوم الأرض المقدسة في حواره مع المرأة حول السامرية (إنجيل يوحنا فصل ٤) حينما سألته ويذهب بها إلى ما هو أبعد ما يمكن تصوره من جعل أرض الميعاد مجرد عنصر ثانوى فقد محوريته التى استمرت في العهد القديم لتتحول بعد مجئ المسيح وموته وقيامته إلى حلقة من حلقات الخلاص لجميع الشعوب، هكذا ينتقد المسيح وجود أرض محددة لإقامة علاقة تعبدية مع الله، ورغم التكامل بين العهدين القديم والجديد فإن يسوع يعلن القطيعة مع مفهوم الأرض بين العهدين القديم والعهد الجديد لأن مملكة المسيح في العهد الجديد ليست أرضا كما كان يظن اليهود بل مملكته ليست في هذا العالم ولا تتأسس على اغتصاب أرض الغير بل على الإيمان بالله، ويمتد استشهاد الأب وليم بانتفاء مفهوم أرض الميعاد بعد مجئ المسيح إلى الرسالة إلى العبرانيين.

وتقول الرسالة إلى العبرانيين عن إبراهيم: «بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد به ميراث، خرج وهو لا يعرف أين يذهب وباريمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته وفى الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ومن هنا يثبت الكاتب أن الوطن وأرض الميعاد مفهوم إيمانى وليس جغرافيا.

ويصل الأب وليم إلى سفر أعمال الرسل ليؤكد أن أرض الميعاد هى ليست أرضا بالمعنى الجغرافى ولكنها في السماء ويمضى وصيته لا إلى سفر الرؤيا لتأكيد انتفاء مفهوم أرض الميعاد بالمعنى الصهيونى وما هى بعد مجئ المسيح إلا «أورشليم ـ القدس السماوية».

ويختتم الأب وليم سيدهم دراسته بالقول: (هذه الدراسة مجرد مساهمة بسيطة للرد على الآيات الكتابية التى يستخدمها اليمين المسيحى الصهيونى لتبرير عدوانيته على أبناء شعبنا الفلسطينى في القدس والضفة والقطاع، هذه الآيات النابعة من الكتاب المقدس لا تمت بصلة إلى ما حدث على أرض الواقع في «أرض الميعاد» التى تستخدم سياسيا بشكل فظ وغير علمى، ولكن نظرا للحساسية الدينية لدى شعوبنا العربية فإنهم يظنون أن هذا موقف المسيحيين جميعا من الآيات التى تبرر المجازر والتعديات على الشعب الفلسطينى باسم الله زورا وبهتانا).

يعد هذا الكتاب هو الحادى والعشرون من إبداعات الأب وليم، والحادى عشر من كتاباته عن لاهوت التحرير، وهي: لاهوت التحرير في أمريكا اللاتينية ١٩٩٣، لاهوت التحرير في أفريقيا ١٩٩٧، لاهوت التحرير في آسيا ٢٠٠١، حقوق الإنسان رؤية مسيحية ٢٠١١، لاهوت التحرير الفلسطينى ٢٠١٨، لاهوت التحرير ـ رؤية مسيحية إسلامية ٢٠٠٨، المجتمع المدنى عبر العمل الاجتماعي ٢٠٠٨، يوكيات كاهن في زمن الثورة ٢٠١٥، قضية التنوير ولاهوت التحرير٢٠١٩، مشكلة التأويل عند ابن رشد ٢٠١٩، وهكذا يعد الأب وليم سيدهم صوتا صارخا ضد الصهيونية من منظور كتابى مسيحى ولاهوتى.