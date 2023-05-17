عائلة تذبح شابا أمام أعين والدته وبناته بقليوب والسبب "قطعة حلويات"

شهدت منطقة قليوب جريمة بشعة عندما أقدم 4 أشخاص على ذبح صاحب محل حلويات أمام زوجته وبناته بسبب خلاف على قطعة حلويات.

تلقى مركز شرطة قليوب بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع جريمة قتل بقرية قلما، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة أحمد حـ ، صاحب محل حلويات، وتبين أصابة شقيقة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها .

وقال محمد حرب نجل عم القتيل ان طفلة عمرها 14 سنة حضرت الى المحل، واشترت حلويات من المحل وذهبت الى منزلها وعادت ' وطلبت إعادتها لكن القتيل رفض بسبب أن الحلويات تم العبث بها.

واضاف نجل عم القتيل لـ"البوابة نيوز" أن الفتاة عادت بعدها وبرفقتها عدد كبير من شباب عائلتها ودخلوا المحل وطعنوا المجنى عليه فى رقبته كما قاموا بتقييد أخيه الأكبر.

وتابع حرب أن المجنى عليه أمسك رقبته وكانت تنهمر منها الدماء بغزارة وودخل بيته المجاور للمحل ولكن الجناة أقتحموا المنزل وذبحوه امام أعين أمه وبناته الأربعة وزوجته ثم انهالوا عليه بالطعنات فى جسده كما قام الأخرين بالتعدى على أخيه الأكبر وسحله بعد تقييده مما تسبب فى إصابته .

وناشد نجل عم الضحية بالقصاص من المتهمين الذين رملوا زوجة وتركوا 4 بنات يتامى وأم طاعنة فى السن تذرف الدموع دما على ابنها الذى رآته يموت أما عينيها.