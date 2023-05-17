نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة البت في ملفات التصالح على مخالفات البناء

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، طبقا للتوجيهات المستمرة من اللواء محافظ القاهرة، اجتماعها الدوري مع رؤساء لجان التصالح في مخالفات البناء، ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بحضور المهندس ماير جرجس بنقابة المهندسين، والمهندسة سمية عبد العال مدير التصالح بالمنطقة الجنوبية، لبحث ومناقشة ما توصلت اليه اللجان بشأن ملفات التصالح المقدمة.

وأكدت “عبدالمنعم” على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية لتذليل كافة العقبات ومناقشة العديد من الموضوعات التي تسهم في إنجاز الأعمال على الوجه الأكمل وخلال الأُطر الزمنية المحددة، ومنها بحث إمداد لجان التصالح بعدد إضافي من المهندسين لسرعة نهو وإنجاز الملفات لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف لتقنين الأوضاع وغلق الأبواب أمام المخالفات والتي قد يقوم بها بعض الأفراد تحديًا للقانون.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة محاور هامة بشأن التصالح على بعض مخالفات البناء، وكذلك عرض لعدد من الملفات المقدمة أمام أحياء المنطقة خلال الفترة الماضية، بالإضافة لمناقشة الملفات التى تم الانجاز فيها بشكل نهائى وتذليل العقبات التى تواجه المختصين فى إتمام بعض ملفات التصالح والسعي لإيجاد حلول جذرية لها لسرعة تنفيذ الإجراءات للتسهيل على المواطن.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من عقد مثل هذه اللقاءات ناقش الحضور عدد من الاستفسارات لبعض الحالات الاستثنائية التي قد تواجه اللجان أثناء عملها وفحصها لملفات التصالح المقدمة من خلال ضرورة توفير آلية للتعامل مع مثل هذه الحالات والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى واللجان الفنية الى جانب بحث العقبات والتحديات التي تواجه المعنيين لوضع حل جذري لها من اجل رفع اي معاناة عن كاهل المواطن وخدمته بصورة مستمرة.

ودعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اأعضاء اللجنة بضرورة تقديم ورقة نقاشية لكافة الحالات الاستثنائية التى تواجهم اثناء اعمال اللجان لسرعة البت فيها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير الاعمال، مع تحديد جدول زمنى لانهاء ملفات التصالح التي توجد في للجان والتنسيق مع الاحياء لنهو هذه الملفات.

كما دعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال اللقاء اصحاب الطلبات بضرورة الاسراع الى احياءهم لاستيفاء أوراقهم منعا للتأثير بالسلب لحصول المواطن على خدمته طبقا للقانون، مؤكدة حرصها على سرعة الانتهاء من الاجراءات بالحالات التي استكملت اوراقها ومواصلة اللجان الفنية لفرز الملفات المستوفاة وحصر غير المستوفي للمستندات، مؤكدة على عقد لقاء دوري مع رؤساء اللجان لمتابعة الموقف بصورة مستمرة.