ولادة فى الطريق .. “أم” تضع طفلها بسيارة إسعاف قبل وصولها المستشفى

في واقعة فريدة ونادرة شهدها حي المعادي، وضعت سيدة في العقد الثالث من العمر مولودها داخل سيارة إسعاف،

وهو الأمر الذي يمثل إختباراً عملياً لسرعة وفاعلية المنظومة الإسعافية بكامل مفرداتها، ومقدرة الاطقم الإسعافية في العمل تحت اقصى الظروف وأشدها بحرفية ومهنية شديدة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي الخط الساخن التابع لهيئة الإسعاف المصرية 123 استغاثة هاتفية بوجود حالة ولادة بنطاق حي المعادي، وهو الأمر الذي أعقبه مباشرة توجيه غرفة التحكم والقيادة المسؤولة عن إدارة أسطول هيئة الإسعاف المصرية ، لأقرب سيارة لموقع الإستغاثة، حيث هرعت السيارة كود 3067 بقيادة فني قيادة مركبة إسعافية أيمن حمدي ومسعف محيي شريف لنجدة الأم، فور وصولهم ، بدأ المسعف في تقييم وضع الأم التي بدأت آلام المخاض في مهاجمتها وهو الأمر الذي استدعى من المسعف ضرورة نقلها بشكل عاجل بمساعدة زميله الي سيارة الإسعاف، وفور الشروع في تحرك سيارة الإسعاف صوب المستشفى فؤجي المسعف بأن الأم بدأت في وضع مولودها بالفعل، تم إيقاف السيارة على جانب الطريق وبدأ في طمأنة الأم ومساعدتها حتى بدأ رأس الطفل في الظهور حيث تمكن المسعف من إزاحة الحبل السري الذي كاد يلتف حول رأس الطفل برفق، كما تمكن من قطع الحبل السري بشكل سليم، وتأكد من سلامة المولود وانتظام علاماته الحيوية، وكذلك سلامة الأم، وتلا ذلك اصطحاب الأم ومولودها للمستشفى حيث اطمئن الأطباء على حالة الأم ومولودها، وغادرت الأم المستشفي في أعقاب ذلك.

في ذات السياق أكد الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، أن تلك الواقعة تأتي لتبرهن بشكل عملي نجاح المنظومة الإسعافية المصرية في مواكبة نهج الدولة الرامي لتقديم خدمات للمواطن ترقى للمستوى العالمي، مشيداً بما قدمه الزميلين بطلاً الواقعة من مثال وقدوة ووصولوهم لموقع الإستغاثة في غضون دقائق معدودة وتمكنهم من إحتواء الموقف رغم صعوبة ودقة الواقعة، كما وجه بتكريم ومكافأة الطاقم.