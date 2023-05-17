آمنة: تشجيع الاستثمارات الكورية في مصر الخاصة بالمشروعات القومية الجديدة

أكد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تساهم في عدد من المشروعات الممولة مع شركاء التنمية الدوليين على رأسها مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي يخدم ثلاث من محافظات بالدلتا (الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية) ويدعم تطبيق المنظومة المطورة للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار التكامل بين جهود القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وقال آمنة: “ما نشهده اليوم خلال احتفالية افتتاح مصانع المخلفات الصلبة يبرهن علي أن الحكومة الكورية تسهم بشكل فاعل في دعم جهود الحكومة المصرية سواء من خلال مشروعات جارية أو مشروعات مخططة في عدد من المجالات الاقتصادية”.

وأشاد بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية والجانب الكوري خاصة المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ونقل الخبرات وبناء القدرات .

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن تطلعه إلي تعميق أواصر التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئية الكورية لتنفيذ المشروعات المستقبلية في مجالات تعزيز وتحسين نظام إدارة المخلفات البلدية في مصر من خلال مشروعات إنشاء خط تدوير مخلفات بطاقة في عدد من محافظات مصر، كما رحب بالتصور المقدم من المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا لإنشاء مجمع محكيات متكامل للتدريب وتنمية المهارات بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة، والذي سيمثل طفرة في مجال بناء قدرات الكوادر المحلية في ذات المجال.

وأشار " آمنة" إلي أن الدولة تمكنت خلال السنوات الثماني الماضية من إحداث نقلة غير مسبوقة في عدد كبير من المجالات لتعزيز مناخ جذب الاستثمار سواء من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وإنشاء بنية أساسية متطورة، وفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص، وتشجيع وتحفيز الإستثمارات الصناعية.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته خلال الاحتفالية، بالتأكيد أن الحكومة المصرية منفتحة على أى أفكار من شأنها زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما أكد أن الوزارة بشكل خاص علي أتم استعداد لتعزيز أواصر التعاون بين الجانبين مستقبلا في جميع المجالات التنموية في ضوء الطفرة التي تشهدها مصر في مجال تحسين البيئة مواجهة تغير المناخ لاسيما الخاصة بتشجيع الاستثمار في الصناعات الخضراء في مصر بشكل عام والتوسع في مشروعات المخلفات الصلبة وتحويل الطاقة بشكل خاص.