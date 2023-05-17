ندوة بكلية طب كفر الشيخ للتوعية بمرض التصلب المتعدد

نظمت، كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "يوم التوعية عن مرض التصلب المتعدد"، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور وإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، والدكتور ايهاب رمضان رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية.

حاضر فى الندوة الدكتور سلمي رجب مدرس بقسم الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور شيماء الجمل مدرس بقسم الأمراض العصبية والنفسية.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنظيم الندوات الطبية التوعوية، لرفع درجة الوعي الصحي بالأمراض التي تهدد صحة الإنسان وسبل الوقاية منها.

وأشار الى أن الندوة تهدف إلى توعية طلاب كلية الطب بمرض التصلب المتعدد وأعراضه المبكرة بما يضمن تشخيصه بالمراحل الأولى للمرض.

وأضاف أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفى جامعة كفر الشيخ مجهزة بالكامل لتشخيص المرض وعلاجه، علاوةً على تقديم الدعم النفسي الكامل للمرضي بقسم الأمراض العصبية والنفسية بالكلية.

وقال الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب، أن الاحتفال باليوم العالمي لمرض "التصلب المتعدد" في 30 مايو، بؤكد أن المرض يعد من أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعا، ويؤثر على الجهاز العصبي والمركزي، ويسبب مجموعة من الأعراض منها "حركة الزراع والساقين والرؤية والإحساس، والتوازن".

وتم خلال الندوة عرض فيديو توضيحي عن مرض التصلب المتعدد، وقدم الدكتور سلمي رجب، عرضاً تناول خلاله تعريفاً بالمرض وأعراضه، وعرض الجديد في علاج التصلب المتعدد.

وتناولت الدكتور شيماء الجمل، الأعراض النفسية المصاحبة للمرض، وقدمت شرحاً للنظام الغذائي والتغذية السليمة لمرض التصلب المتعدد، وتناولت التحديات في علاج التصلب المتعدد أثناء المرض.

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