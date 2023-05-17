إدريس يوجه الشكر للرئيس السيسي بعد نجاح المهرجان العالمي لألعاب الماء

نجح الاتحاد المصري لألعاب الماء برئاسة المهندس ياسر إدريس نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية في تنظيم المهرجان العالمي لألعاب الماء، الذى ضم كأس العالم للمياه المفتوحة وتصفيات بطولة العالم لكرة الماء الشاطئية بسوما باي، وكأس العالم للسباحة الفنية بالغردقة.

وأشاد الاتحاد الدولي لألعاب الماء بالتنظيم الرائع والمستوى الفنى والبدنى والمهارة الذى ظهر به جميع اللاعبين الذين شاركوا فى المهرجان وبخاصة الأبطال المصريين الذين أبهروا العالم بادائهم الرائع.

وقال المهندس ياسر إدريس في تصريحات عقب البطولة، إنه لابد من توجيه الشكر لأصحاب الحق الأصيل في هذا النجاح الباهر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما ودعما غير مسبوق والذي كان له أبلغ الآثار الإيجابية في تحقيق العديد من النتائج والإنجازات لألعاب الماء المصرية.

وكذلك رئيس وزراء مصر المهندس مصطفي مدبولي، الذى يقوم بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرشيدة كما ينبغى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي نجح في تنظيم العديد من بطولات العالم علي أرض مصر الحبيبة بنجاحات أبهرت العالم، وقام وجميع كوادر الوزارة المحترمين بتذليل أى معوقات لانجاح هذه البطولات العالمية التى شهدتها الأراضى المصرية.

كما وجه رئيس الاتحاد المصرى لألعاب الماء الشكر لجميع أجهزة الدولة المختلفة على كل ما قدموه لانجاح بطولات العالم بشهادة الجميع.

وأضاف “أدريس” انه يشكر أيضا الكابتن حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء علي ثقته الكبيرة في قدرة الاتحاد المصري علي تنظيم ثلاث بطولات عالمية مجتمعة فى مكان واحد على الأراضى المصرية وأعضاء الاتحاد الدولي للسباحة وأجهزته الفنية والإدارية والتحكيمية المختلفة.

أوضح أن الشركة المالكة لمنتجع سوما باي واللجنة المنظمة قدموا كل الدعم لإنجاح بطولات العالم، وتوجه بالشكر لرئيس مجلس إدارة النادي والعاملين به على ما قدموه لانجاح بطولة كأس العالم للسباحة الفنية.

وأشاد ياسر إدريس بمستوى اللاعبين والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية والادارية والطبية والحكام وجميع العاملين بالاتحاد المصري لألعاب الماء علي كل ماقدموه لرفع اسم مصر عاليا خفاقًا والحصول على ميداليات عالمية لم تتحقق سابقًا ومنذ أكثر من عشرين عاما، وهى كالتالي:

حققت مصر الميدالية الفضية في كرة الماء بعد التفوق على أبطال العالم في اللعبة.

الميدالية الفضية في السباحة الفنية والظهور بمظهر عالمي رائع في جميع مسابقات اللعبة.

لميدالية البرونزية فى الجماعي للمياه المفتوحه بفريق مكون من أعمار سنية ناشئة محققين إنجازا كبيرا مع الكبار.

وأعرب ياسر إدريس عن سعادته بالتنظيم الرائع والظهور المبهر من جميع الفرق التى شاركت فى المهرجان، متوجها بالشكر لجميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.