وزير الصحة يشارك في إعلان دراسة بحثية عن تفعيل دور القطاع الخاص

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا حقيقيًا، نحو تنظيم آليات العمل والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي، بهدف توفير خدمات رعاية صحية شاملة للمواطنين بجودة عالمية، وبأسعار تنافسية، بما يشجع السياحة العلاجية بمصر.

وجاءت كلمة وزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر فعاليات إطلاق نتائج الدراسة البحثية «تفعيل دور القطاع الخاص في النهوض بالتغطية الشاملة في مصر»، بالتعاون مع «Northeastern University» جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة الأمريكية، وشركة جلوب مد مصر، المتخصصة في إدارة خدمات الرعاية الصحية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير لكافة القائمين على إنجاز آليات العمل لإطلاق هذه الدراسة البحثية، والتي سيكون لها دورًا حقيقيًا في توطيد واستدامة الشراكة بين القطاعين «العام والخاص»، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الدراسة تساهم في تأييد استمرار جهود الشراكة بين شركات القطاع العام والخاص، بما يتماشى مع رؤية وزارة الصحة، في تطوير منظومة الخدمات الصحية، وإحداث نقلة نوعية بالقطاع الصحي المصري، وفقًا للخريطة الصحية بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف الوزير، أن منظومة التأمين الصحي تعد درعًا أساسيًا في القطاع الطبي، والتي انطلقت خلال فترة الستينات، وينتفع بها أكثر من 69 مليون مواطن بالجمهورية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية، في التطوير من نظام التأمين الصحي بتقديم خدمات صحية شاملة، من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق في عام 2018، بمحافظة بورسعيد، وامتد ليشمل 6 محافظات كمرحلة أولى، وينتفع به أكثر من 4 مليون مواطن.

واستعرض «عبدالغفار» جهود وإنجازات وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وحرصها على تقديم كافة أدوات وسبل الدعم اللازمة لإنجاز محاور العمل والشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بمجالات الشراكة وجذب الاستثمار في القطاع الصحي، حيث أكد حرص الوزارة في التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات البحثية الناجحة بهذا المجال محليًا وعالميًا، للعمل على تقديم خدمات رعاية صحية شاملة وآمنة وكريمة للمواطن المصري، بالإضافة إلى دورها الهام في التعاون مع الجهات المنوطة بدراسة الدوافع وتحديد التحديات وتذليلها لاستدامة النظم الصحية، وأبرز هذه الحلول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، خلال جلسة نقاشية بالمؤتمر، أن نجاح وتقدم المجتمعات يُبنى من خلال المؤسسات الصحية الواعية والقوية، موضحًا أن مصر، تمتلك كوادر طبية ذات مهارات فائقة سواء بالقطاع العام أو الخاص.

وأعرب عن تقديره لهذه الدراسة البحثية التي تكلل نجاح العلاقات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، وتوطيد قدراتهما على التوسع في الاستثمارات الصحية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كافة حقوق الفرق الصحية أثناء أداء عملها الطبي.

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