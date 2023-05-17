وزير البترول يدشن أحدث برنامج نظام إدارة موارد بشرية بشركة فوسفات مصر

دشن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الأربعاء، أحدث برنامج نظام إدارة موارد بشرية HR SOFTWARE SYSTEM بشركة فوسفات مصر لتحقيق أعلى معدلات الشفافية في ترقية وتشغيل العاملين بالشركة.والتي تتولى إنتاج واستخراج الفوسفات في الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر.

وأكد الملا، أنه جرى توجيه وتكليف قيادات شركة فوسفات مصر، بتنفيذ استراتيجيات إستمرار مراعاة البعد النفسي والاجتماعي للعاملين واتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق الدعم المادي والمعنوي بما يحقق النفع العام على مستوى أداء العمل وتحقيق أعلى معدلات النجاح.

من جانبه أوضح المهندس محمد عبد العظيم محمد، رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن البرنامج جرى تشغيله بشكل تجريبي وجاري إستمرار تسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالشركة عليه ليتم التشغيل النهائي في 15 يونيو المقبل تنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بتطبيق آليات عمل من شأنها تحقيق الشفافية والعدالة في نظام العمل والترقيات بهدف تطوير خدمات العاملين وبيئة العمل وبما يحقق الاستقرار وتطوير المسار الوظيفي.

وأضاف عبد العظيم، أن الشركة نجحت في تطوير الهيكل التنظيمي طبقًا للنظم الإدارية الحديثة وتطبيق هذا البرنامج المتخصص لإدارة الموارد البشرية للشركة وفقا لأحدث نظم إدارية حديثة وتماشيا مع رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالاهتمام بالعنصر البشري وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية.

فيما أوضح طارق إمام سلامة، نائب رئيس شركة فوسفات مصر، أنه بمجرد تفعيل البرنامج بشكل نهائي في شهر يونيو المقبل، سيتم ترقية وتسكين الموظفين في الوظائف المناسبة والملائمة بنظام حاسوبي يضمن تولي الأجدر للمنصب الأحق لها، بما يخلق ويحقق مبدأ الشفافية في العمل وبالتالي يسهم في تعزيز الاحترام عند الموظفين والعملاء على حد سواء فعندما تُتاح الفرصة للجميع للاطلاع على طريقة العمل وراء الكواليس وفهم جميع العمليات التي تجري، يزيد احترامهم وتقديرهم للشركة.

جدير بالذكر أن فوسفات مصر تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية وتتولى إنتاج الفوسفات من محافظات الوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر.