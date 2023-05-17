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الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض علي عاطل ومسجل خطر بحوزتهما أقراص مخدرة بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل ومسجل خطر بحوزتهما كمية من جوهر مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة الأمن بالجيزة مفادها قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة ومقيمين بمحافظة الجيزة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول، مبلغ مالى، هاتف محمول".

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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