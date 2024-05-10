673 زيارة رقابية على المنشآت الطبية بالأقصر خلال العامين الماضيين

أجرى وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية، ولجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، جولة استمرت على مدار يومين، على عدد من المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لمتابعة سير الأعمال بها والوقوف على أهم المعوقات، بحضور الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد البرعى مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أن الوفد تفقد مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت، ووحدة طب أسرة أرمنت الوابورات، ومركز طب أسرة ارمنت الوابورات، كما تم متابعة أعمال إنشاءات مستشفى القرنة الجديدة، كما تم المرور على وحدة طب أسرة منشية النوبة، ومستشفى الأطفال التخصصي بالعديسات الطود، ومستشفى الكرنك الدولي، ووحدة طب أسرة الزناقطة، واختتم الوفد أعماله بتفقد سير أعمال مجمع الأقصر الطبى الدولي، "مستشفى الأقصر الدولى سابقاً" ومركز طب أسرة الدولي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السايس، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الدور الرقابي للهيئة بعد منح الاعتماد هو جزء لا يتجزأ من ضمان استدامة تطبيق الجودة، حيث بلغ عدد الزيارات الرقابية بالمحافظة، خلال العامين الماضيين حوالي 673 زيارة رقابية منها 296 زيارة لاستطلاع الرأي و200 زيارة رقابة إدارية و177 زيارة فنية واكلينيكية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تشمل كذلك فحص الإحالات، فضلا عن الحرص على تلقى الآراء والشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة التامين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور محمد بدوى، مدير فرع هيئة الاعتماد بمحافظة الأقصر، أهمية حصول المنشآت الصحية على "الاعتماد" والأثر الإيجابي لذلك على سلامة المريض وجودة الخدمات الصحية المقدمة ورضا المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل، واهتمام الهيئة بالدور الرقابى المستمر على جميع المنشآت الصحية المعتمدة للتأكد من استدامة الالتزام بتطبيق معايير الجودة.

جولة الوفد (1)

جولة الوفد (2)

جولة الوفد (3)

جولة الوفد (4)