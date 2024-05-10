المقاومة الفلسطينية: أنقذنا أسيرا إسرائيليا حاول الانتحار ونحمّل نتنياهو مسؤولية تدهور الحالة الصحية والنفسية للرهائن

أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا الجمعة قالت فيها: “أنقذنا قبل أيام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى الاحتلال إثر محاولته الانتحار في مكان أسره”.

وأضافت القسام: “نحمل الجيش الإسرائيلي ونتنياهو شخصيا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لبعض الرهائن الإسرائيليين”.

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي بغزة، إن جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المطالبات الدولية ويصعد عدوانه في مختلف محافظات القطاع.

كما نطالب بتدخل عاجل وبتبني مجلس الأمن قرارًا يوقف العدوان ويضمن إدخال المساعدات إلى القطاع.

وفي سياق متصل، قال مدير مستشفى كمال عدوان، في تصريحات صحفية إن مستشفيات شمالي القطاع بحاجة ماسة وعاجلة لكل أنواع الإمدادات الطبية، مشيرًا إلى أن مستشفيات شمالي القطاع تلقت إمدادات مؤقتة ومحدودة نفدت خلال أيام.

وأردف: نحن أمام خطر كارثة صحية في وقت عصيب من العدوان الإسرائيلي على القطاع، ونتلقى وعودا دولية بتقديم إمدادات طبية لكن دون تطبيق على الأرض.

من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة الجناة المسؤولين عن الهجوم على مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في القدس الشرقية.