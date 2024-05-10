القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يغلق كل المعابر ويمنع دخول المساعدات

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن المشهد يبقى على حاله من خلال الضربات المتتالية والاستهدافات التي تقوم بها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هدأت وتيرة هذه الأحداث والضربات منذ دقائق من الآن، خاصة أن هناك بعض العمليات النوعية لفصائل المقاومة الفلسطينية ضد عدد من الآليات والأهداف الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن أعمدة الدخان جراء الضربات تغطي مساحة كبيرة من سماء رفح الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى نزوح، بحسب منظمة الأونروا، 80 أو 100 ألف شخص، هذا النزوح الداخلي من شرقي رفح الفلسطينية إلى مناطق أخرى في المدينة ما يؤشر على تصاعد الأوضاع هناك في الناحية الأخرى ومزيد من الصعوبات التي تواجه الفلسطينيين.

وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد مزيدا من الصعوبات والحالات الإنسانية التي حذرت منها مصر مرارا وتكرارا من جراء سيطرة الجانب الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وكان هناك اتصالات من الجانب المصري مع مختلف الجهات لدعم الفلسطينيين من خلال إدخال المساعدات الإنسانية بعد توقفها بشكل تام.