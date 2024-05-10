مندوب الإمارات: يجب اتخاذ قرار بضم دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بأن مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة شدد على ضرورة اتخاذ الجمعية العامة قرار بضم دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.

وأضاف، أن على المجتمع الدولي إيجاد أفق سياسي يؤدي إلى عملية تفاوضية لتحقيق السلام العادل والشامل لفلسطين.

وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافاً عملياً بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.

ويعد التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضواً في الجمعية العامة اليوم بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون.