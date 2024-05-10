"اليونسيف" تحذر: عمليات الإغاثة في قطاع غزة قد تتوقف خلال أيام

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) من أن تناقص مخزون الغذاء والوقود في قطاع غزة قد يتسبب في توقف عمليات الإغاثة خلال أيام، ويجبر المستشفيات على الإغلاق ويؤدي إلى تفاقم أزمة سوء التغذية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الجمعة عن هاميش يونج، كبير منسقي الطوارئ في اليونيسيف بقطاع غزة قوله "لم يدخل أي وقود أو مساعدات إنسانية إلى القطاع منذ خمسة أيام.. هذه تعد مشكلة كبيرة بالنسبة للسكان ولكافة المنظمات الإنسانية".

وحذر يونج من أنه في حال عدم تصحيح الوضع، فإن نقص الوقود يمكن أن يؤدي إلى توقف العمليات الإنسانية في غضون أيام معدودة.

يذكر أن إسرائيل أغلقت معبري رفح وكرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية والمواطنين كجزء من عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية التي تحتضن أكثر من مليون شخص بعد فرارهم من القصف في أجزاء أخرى من قطاع غزة.