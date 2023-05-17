اعتقال وزير الاتصالات الإندونيسي في اتهامات متعلقة بالفساد

اعتقلت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "جوني جي بليت" في اتهامات بالفساد متعلقة بخسائر للدولة تقدر بأكثر من نصف مليار دولار.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن مكتب المدعي العام قوله إنه تم اعتقال الوزير لتورطه في شراء المعدات اللازمة لبناء الآلاف من أبراج الاتصالات والتي قالت وزارته في عام 2020 إنها ستعمل على توصيل الإنترنت إلى آلاف القرى.

وأشار الراديو إلى أن جوني يعد خامس وزير في إدارة الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" يتم اتهامه بالفساد، حيث تم سجن وزيرا الشئون الاجتماعية والثروة السمكية في عام 2021 في اتهامات تتعلق بالفساد.