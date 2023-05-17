محافظ الفيوم يتابع أعمال مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والحيوية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال تنفيذ عدد من مشروعات الرصف بالطرق الرئيسية والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية لإنهائها، تيسيراً لحركة المركبات وتخفيفا على المواطنين خلال تنقلاتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وخالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، والمهندس مجدي صبحي مساعد رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

تناول الاجتماع، متابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف بعدد من الطرق الرئيسية والحيوية بمختلف مراكز المحافظة، التى تعد من الطرق ذات الكثافات المرورية العالية، ومنها طريق الفيوم / القاهرة، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وطريق وادي الريان / الشلالات، وطريق قليون / مدينة ماضى الأثرية، وطريق دائري الفيوم / إطسا، وطريق إطسا / مطول، وطريق إطسا / قلهانة، وطريق أبو هماش / المقراني.

وشدد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على إزالة كافة المعوقات بالتنسيق بين مختلف شركات المرافق، لسرعة تنفيذ الأعمال تبعاً للجداول الزمنية، نظرا لأهمية تلك الطرق وكثافاتها المرورية، مؤكداً على وضع اللوحات الإرشادية بالطرق الجاري رصفها، مع وضع لافتات "بنرات" مدون عليها اسم المشروع ومدة تنفيذه، لافتا إلى أهمية رفع كفاءة مداخل ومخارج الطرق الجاري رصفها، خاصة بمنطقة كمين كوم أوشيم بطريق القاهرة / الفيوم وصولاً لمنطقة الشعار، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، ومنطقة السواقي داخل مدينة الفيوم، لتحسين المشهد بشكل متكامل.

وأكد المحافظ، على مسئولي شركات المرافق بالالتزام بالمحاضر التنسيقية فيما بينها، مع اختيار مسارات بديلة لتنفيذ أية مستجدات بأعمال شبكات المرافق بالطرق المزمع رصفها، موجهاً السكرتير العام لمحافظة الفيوم، بعقد اجتماع عاجل مع مسئولي شركات المرافق، لمراجعة محاضر التنسيق النهائية بشأن أعمالها بالطرق المزمع رفع كفاءتها للبدء في أعمال رصفها، كما أكد على مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، بإفادة مسئولي المرافق بصورة من تصميمات الطرق المزمع رصفها، خاصة طريق دائري الفيوم / إطسا.

ووجه محافظ الفيوم، مسئولى الشركة المنفذة لأعمال الرصف بمنطقة السواقي وسط مدينة الفيوم، بسرعة إنهاء الأعمال لتيسير الحركة المرورية، مع مراعاة البعدين الجمالى والحضاري خلال عمليات الرصف بالمنطقة، كونها قلب المدينة، موجهاً السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المنفذة لأعمال الرصف، لمعاينة منطقة السواقي على أرض الواقع، لتحديد كافة الاحتياجات والمطالب المتعلقة بشأن رصف الطرق بالمنطقة.

كما وجه المحافظ، بسرعة تنفيذ أعمال الرصف بالطرق التى تم إنهاء أعمال شبكات المرافق بها، وتوفير خامات ومكونات الرصف للبدء في الأعمال، خاصة المواقع المستقرة التى تحتاج لعمليات رصف نمطية داخل مدينة الفيوم.

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