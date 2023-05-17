سيدات يد الأهلي في مواجهة صعبة أمام بترو أتلتيكو بنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

يخوض فريق سيدات يد الأهلي، مواجهة صعبة وقوية عندما يواجه نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأربعاء على صالة النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري.

ولن تكون مهمة سيدات يد الأهلي سهلة في مواجهة الفريق الأنجولي “حامل اللقب” في رحلة البحث عن بطاقة التأهل للنهائي الأفريقي.

وتتسلح سيدات يد الأهلي بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي بحثا عن اللقب الأفريقي الأول في تاريخ الفريق.

وتأهل فريق يد سيدات الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد تغلبه على فريق مكنين التونسي يوم الإثنين بنتيجة 31 -22 علي صالة الأمير عبد الله الفيصل.

بينما صعد فريق بترو أتلتيكو الأنجولي لنصف النهائي بعد الفوز على حساب هابيتات الإيفواري، بنتيجة 33 -22 يوم الإثنين الماضي داخل صالة الشهداء بربع النهائي.