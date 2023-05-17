"الطاقة اللبنانية": العراق يوافق على تأمين احتياجات لبنان من المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء

أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أن مجلس الوزراء العراقي وافق، يوم الثلاثاء، على اقتراح وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض على تأمين كامل احتياجات لبنان من المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء لتأمين تغذية إضافية مع بداية موسم الصيف والتي وردت في رسالة الوزير فياض إلى وزير النفط العراقي.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الوزير فياض طلب من نظيره العراقي تأمين كامل الكميات المتبقية في اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود السارية المفعول على أساس أربع دفعات من تاريخ شهر يوليو وتنتهي في نهاية أكتوبر المقبل بما يشكل زيادة كمية الوقود الشهرية إلى الضعف أو ما يعادل 160.000 طن من زيت الوقود الثقيل شهرياً بدلاً من 80.000 طن.

وأوضحت أن الوزير طلب أيضا تجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية مع زيادة 50% على الكمية السنوية لتبلغ 1.5 مليون طن متري، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام توقيع عقد جديد بشروط تجارية من دولة إلى دولة لتأمين حدود 2 مليون طن في السنة من النفط الخام يتم استبدالها بما يتوافق مع المواصفات الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ضمن آلية تنافسية شفافة ووفق شروط ميسّرة تتضمن آلية دفع مؤجل لستة أشهر من تاريخ الاستلام من دون ترتيب أي فوائد مالية وبسعر يراعي الأسعار العالمية التنافسية.

ووجه الوزير فياض الشكر لجمهورية العراق وخصوصاً رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني ووزير النفط المهندس حيّان عبد الغني وكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة.

ويأتي هذا القرار بعد زيارة وزير الطاقة الدكتور وليد فياض الأخيرة للعراق يومي السادس والسابع من شهر مايو الجاري والتي بحث فيها هذه الاقتراحات مع رئيس الوزراء بحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير كما ومع كافة الوزراء المعنيين.

وأكد فياض أنه سيتابع المفاوضات والعمل على المستوى الحكومي في لبنان وفي العراق لمتابعة الإجراءات النهائية للتنفيذ.