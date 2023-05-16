مهلة 48 ساعة من «الرياضة» لمجلس الزمالك لاختيار بديل لمرتضى منصور

منحت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي مهلة أخيرة لمجلس إدارة نادي الزمالك لاختيار رئيس مؤقت للقلعة البيضاء من أعضاء المجلس؛ ليكون بديلًا للرئيس المعزول بحكم قضائي المستشار مرتضى منصور .

ووجهت وزارة الرياضة تحذيرًا أخيرا لمجلس الزمالك لتحمل مسئوليته تجاه جماهير المارد الأبيض وأعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أنها ستتخذ جميع الإجراءت القانونية تجاه المجلس فى حال عدم التنفيذ.

جاء هذا بعد أن عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع الإدارة القانونية بالوزارة لبحث جميع سيناريوهات الأزمة داخل نادي الزمالك.

وطلب وزير الرياضة من مجلس إدارة الزمالك تعيين رئيس جديد خلفًا للمعزول مرتضى منصور، وفى حالة رغبتهم فى تقديم استقالة جماعية فليقدموها للوزارة.

وقال: إن مرتضى منصور عُزِل من رئاسة القلعة البيضاء بحكم قضائي واجب التنفيذ، ولا يملك تقديم استقالته لأنه بحكم القانون لا يشغل المنصب حتى يقوم بتقديم استقالته.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أنها لم تتلقَّ حتى الآن استقالة أحد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وأن المجلس لوَّح بالاستقالة تضامنًا مع مرتضى منصور الرئيس المعزول بحكم قضائي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الخميس الماضي بمقر نادي الزمالك .

وما زالت أزمة نادي الزمالك تلقي بظلالها على الأحداث الأخيرة داخل الشارع الرياضي بعد أن تصاعدت حدة الخلافات بين مرتضى منصور المعزول من رئاسة القلعة البيضاء وأبنائه ومجلس الإدارة من ناحية ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من ناحية أخرى.

كان مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الخميس الماضي الرحيل عن مقاعد المجلس الأبيض ومعه نجله أحمد مرتضى، بجانب أمير مرتضى، المشرف العام على كرة القدم، الذي قرر التخلي عن منصبه.

وقال منصور: سأترك العزبة، فى إشارة إلى نادي الزمالك، ومعي أبنائى، مؤكدا أنه سيعود إلى صفوف الجماهير، لكنه لن يتخلي عن قراره بتقديم ملفات التدخل الحكومي، فى شؤون الأندية، من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التى سوف يرسلها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومعه ملف العنصرية والتنمر ضد شيكابالا، بجانب ملف عقوبة كهربا ومشاركته محليا رغم صدور قرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

وقال: إن الزمالك مُقبل على كارثة رياضية، وهو ما أكدته من قبل في حديثي مع أعضاء الجمعية العمومية، مضيفًا أن الزمالك أكبر ناد في مصر وأفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي.

وتابع، أن الزمالك تسلم خطابًا مؤخرًا يتضمن تهديدًا بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الإنشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.