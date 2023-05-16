معرض ملابس بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

افتتح الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، اليوم، بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب معرضًا للملابس الجديدة، يستمر لمدة 3 أيام، ضمن سلسلة المعارض التي ينظمها صندوق تحيا مصر بمحافظات الجمهورية طوال العام الدراسي.

وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكثر من 4 آلاف طالب وطالبة لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات ممن أعدت لهم دراسة حالة بالجامعة.

يتضمن المعرض 16 ألف قطعة ملابس جديدة و4 آلاف عبوة من منتجات العناية الشخصية والإكسسوارات والأحذية، يوفرها الصندوق للطلاب المستهدفين، ويتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 5 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.

جدير بالذكر أن مبادرة "دكان الفرحة" يتم تنظيمها من خلال التبرعات العينية التي يقدمها مصنعي ومستوردي الملابس الجاهزة، فضلًا عن مشاركة بنك الكساء المصري في تجهيز المعارض.