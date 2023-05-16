نشرة الحوادث| قتل مهندس الحي الراقي.. وجريمة "جزار" المنيرة .. ومأساة الطفلة خديجة في القليوبية

رصدت البوابة نيوز عددا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، العثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها بالهرم، وحكاية السيدة "اعتدال".. عطفت على جارها الجزار فقتلها وابنتها بالجيزة، ومأساة الطفلة خديجة.. خرجت لشراء الحلوى وبعد 3 ساعات عثرت أسرتها على جثتها بالقليوبية .. وإليكم التفاصيل.

العثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها بالهرم

https://www.albawabhnews.com/4804954

اتق شر من أحسنت إليه| حكاية السيدة "اعتدال".. عطفت على جارها الجزار فقتلها وابنتها بالجيزة

https://www.albawabhnews.com/4804460

حبس سائق لودر قتل مهندسًا دهسًا بسبب خلافات العمل بالتجمع

https://www.albawabhnews.com/4804976

نصبت على 30 شخصا.. حبس مستريحة عين الصيرة بمصر القديمة

https://www.albawabhnews.com/4804669

زورت محررا رسميا.. إحالة رئيسة قسم شئون المرضى بمستشفى طلخا للمحاكمة التأديبية

https://www.albawabhnews.com/4804657

من ذوى الهمم.. الحكم على المتهم بهتك عرض تلميذة المرج 14 يونيو

https://www.albawabhnews.com/4804661

المشدد لمتهمين بالتعدي على بائع واستعراض القوة بالسلام

https://www.albawabhnews.com/4804810

مأساة الطفلة خديجة.. خرجت لشراء الحلوى وبعد 3 ساعات عثرت أسرتها على جثتها بالقليوبية

https://www.albawabhnews.com/4804510