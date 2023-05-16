نشرة الحوادث| قتل مهندس الحي الراقي.. وجريمة "جزار" المنيرة .. ومأساة الطفلة خديجة في القليوبية

رصدت البوابة نيوز عددا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، العثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها بالهرم، وحكاية السيدة "اعتدال".. عطفت على جارها الجزار فقتلها وابنتها بالجيزة، ومأساة الطفلة خديجة.. خرجت لشراء الحلوى وبعد 3 ساعات عثرت أسرتها على جثتها بالقليوبية .. وإليكم التفاصيل.
العثور على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها بالهرم
https://www.albawabhnews.com/4804954
اتق شر من أحسنت إليه| حكاية السيدة "اعتدال".. عطفت على جارها الجزار فقتلها وابنتها بالجيزة
https://www.albawabhnews.com/4804460
حبس سائق لودر قتل مهندسًا دهسًا بسبب خلافات العمل بالتجمع
https://www.albawabhnews.com/4804976
نصبت على 30 شخصا.. حبس مستريحة عين الصيرة بمصر القديمة
https://www.albawabhnews.com/4804669
زورت محررا رسميا.. إحالة رئيسة قسم شئون المرضى بمستشفى طلخا للمحاكمة التأديبية
https://www.albawabhnews.com/4804657
من ذوى الهمم.. الحكم على المتهم بهتك عرض تلميذة المرج 14 يونيو
https://www.albawabhnews.com/4804661
المشدد لمتهمين بالتعدي على بائع واستعراض القوة بالسلام
https://www.albawabhnews.com/4804810
مأساة الطفلة خديجة.. خرجت لشراء الحلوى وبعد 3 ساعات عثرت أسرتها على جثتها بالقليوبية
https://www.albawabhnews.com/4804510